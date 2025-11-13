Shohei Ohtani gana el Más Valioso por cuarta ocasión y de manera unánime

Shohei Ohtani adora ganar premios al Jugador Más Valioso. Le gusta aún más ganar la Serie Mundial.

El astro japonés alcanzó ambas metas por segunda temporada consecutiva con los Dodgers de Los Ángeles, al obtener el jueves su cuarto galardón como el Más Valioso, de forma unánime en la Liga Nacional. Es apenas el segundo en ganar cuatro trofeos al Más Valioso después de Barry Bonds con siete y el único en conseguirlo con votación unánime más de una vez.

Considerando que Ohtani tiene 31 años, superar a Bonds no parece estar en duda, especialmente si conduce a su equipo a más oportunidades en la Serie Mundial.

“Si estoy jugando bien como individuo, eso significa que estoy ayudando al equipo a ganar, así que en ese sentido, espero poder terminar con un par de trofeos más", dijo Ohtani. “Pero al final del día, se trata de ganar juegos”.

En la Liga Americana, Aaron Judge se convirtió en el cuarto jugador de los Yankees de Nueva York en ganar tres veces, superando al receptor de Seattle, Cal Raleigh, con 17 votos de primer lugar frente a 13 para el receptor ambidiestro. La votación fue la más reñida para un premio al Más Valioso desde que Mike Trout de los Angelinos superó a Alex Bregman de Houston por 17-13 en 2019.

Judge, quien ganó el premio de la Liga Americana en 2022 y 2024, se unió a Joe DiMaggio, Yogi Berra y Mickey Mantle como ganadores de tres trofeos al Más Valioso con los Yankees. El jardinero de 33 años lideró las mayores con un promedio de bateo de .331 y un OPS de 1.144, además de disparar 53 jonrones.

Cuando se le preguntó sobre su lugar en la historia de las mayores y de los Yankees, Judge reconoció que tiene una rara compañía.

“Es difícil para mí asimilarlo”, dijo Judge. “Es alucinante desde mi perspectiva, porque juego este deporte para ganar, para mis compañeros de equipo, mi familia, todos los fanáticos en Nueva York”.