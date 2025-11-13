Checo Pérez alza la voz tras abucheos a Lando Norris en México y Brasil

Lando Norris, actual líder del campeonato de Fórmula Uno, es uno de los pilotos más amados y odiados por parte de la afición, este disgusto hacia el inglés se hizo presente en las fechas de México y Brasil, donde ganó ambas carreras y fue abucheado, algo que no le gusta a Sergio Pérez.

En el Autódromo Hermanos Rodríguez, el piloto de McLaren se colocó como el nuevo mandamás de la clasificación tras su victoria, la cual se vio empañada por una oleada de abucheos por parte de los seguidores mexicanos.

Aunque no hay una razón oficial sobre el porqué de los abucheos, todo parece indicar que se trata de las rencillas que llegaron a tener los pilotos cuando el mexicano seguía en la parrilla.

FOTO: AP - Lando Norris conquista el GP de México 2025

Tras ese capítulo, Norris aseguró que le divertía escuchar el desprecio de la afición tricolor y que no le daba tanta importancia. Una semana más tarde, Lando volvió a subirse al podio en el primer lugar y volvió a ser blanco de los abucheos, pero ahora por parte de seguidores cariocas.

Luego de lo sucedido en la Ciudad de México y en Sao Paulo, Checo Pérez compartió su punta de vista sobre este tema.

"No creo que sea amigable, obviamente, estar abucheando al tipo que ha ganado una carrera", dijo para Reuters.

El mexicano reconoció que le gusta cuando la afición muestra su sentir durante las carreras, pero sí dejó en claro que deben de ser mesurados y con respeto hacia los que se suban al podio o al ganador.

"Pero al mismo tiempo también es bueno ver los sentimientos de los aficionados, ya sabes, en términos de lo apasionados que son. Pero creo que hay que hacerlo con respeto (...) Debemos tener respeto por el tipo que ganó la carrera, siempre. Pero, sí, es como es".