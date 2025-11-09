Lando Norris, amplió su ventaja en el campeonato de pilotos de F1 tras ganar el domingo sin mayores sobresaltos el Gran Premio de Brasil, mientras que su Oscar Piastri, su principal rival y compañero de equipo en McLaren, nuevamente no logró subir al podio.

Norris, quien también ganó la carrera sprint del sábado y partió desde la pole position, obtuvo su primera victoria en Interlagos, escoltado por Kimi Antonelli de Mercedes y Max Verstappen de Red Bull.

La victoria en Brasil afianzó a Norris en la cima de la clasificación de pilotos, con 390 puntos. El quinto lugar de Piastri lo dejó a 24 puntos de distancia.

Norris ganó su séptima carrera de la temporada, el mismo número que Piastri. Al ser preguntado después de la carrera cómo logró recuperarse en el campeonato, el británico respondió tajante: “Simplemente ignoras a todos los que hablaron tonterías sobre ti”.

“Todavía queda un largo camino por recorrer (en el campeonato de pilotos), esto podría cambiar muy rápido”, agregó.

Quedan tres carreras más por disputar.

Verstappen remontó tras arrancar desde el pit lane debido a que su equipo Red Bull realizara cambios en su monoplaza y le instalara un nuevo motor, superando así su límite permitido. El cuatro veces campeón también sufrió un pinchazo al comienzo, pero estableció un ritmo arrasador para quedar tercero.