Luis Fernando Tena se olvida de México y presume a la mejor selección de Concacaf

Luis Fernando Tena, uno de los entrenadores mexicanos que se encuentran en búsqueda de llegar a la Copa del Mundo de 2026, enfrenta este jueves uno de los partidos más importantes de su carrera.

Luego de una larga eliminatoria con Guatemala, el mexicano enfrentará a Panamá, equipo al que requiere vencer para seguir manteniendo la ilusión de llegar al torneo de la FIFA.

Con esa responsabilidad y la presión de los medios locales, Tena no dudó en hablar de la actualidad de Concacaf, compartiendo, sin duda, cuál es, en su opinión, el mejor equipo de la zona.

El estratega, medallista de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, presumió el trabajo de los panameños, quienes han tenido un gran crecimiento, mismo que los hace ser el mejor de la confederación.

"Lo hemos dicho muchas veces y desde hace mucho tiempo: Panamá es el mejor equipo de Concacaf desde hace tiempo", mencionó.

Luis Fernando, quien junto con su equipo se encuentra en tercer lugar del Grupo A, aceptó el reto de salir a entregar todo y buscar ese pase directo al Mundial.

"Sabemos muy bien que el empate no nos sirve de nada, así que también eso lo tenemos que tener muy en cuenta. También sabemos que Panamá está prácticamente obligado a ganar. Entonces creo que va a ser un partido más abierto", sentenció.