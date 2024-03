Shakira lanza nuevo dardo contra Piqué: Me estaba arrastrando

Con la salida al mercado de su décimo segundo álbum 'Las mujeres ya no lloran', Shakira despidió la etapa "más dura" de su vida y abraza ahora con desenfado y cierto orgullo una nueva era de romance, sensualidad, libertad y poderío.

En una entrevista con EFE, la colombiana aseguró que "está muy bien", más segura de sí misma que nunca y despojada de inseguridades y presiones sociales con las que cargó por muchos años.

Shakira cuenta que se encontró con "una nueva fuerza" que no sabía que tenía, y de la que se ha "enamorado", después de afrontar una separación pública y complicada, la enfermedad de su padre y problemas legales, entre otras cosas cuestiones menos públicas.

"He bajado al infierno, he subido otra vez, he estado en el barro, me he limpiado el barro, me he sacudido el polvo y echado para adelante. Entonces ahora es como que uno tiene un cierto, una cierta libertad ¿no? Y un poderío también", indicó.

Asimismo, la cantante de 47 años estuvo también en The Tonight Show, donde habló sobre su separación con Piqué, actual presidente de la Kins League e histórico exjugador del Barcelona.

​“He estado sacando música aquí y allá; me ha costado mucho reunir un conjunto de trabajo. No tenía tiempo por el factor marido, ahora estoy sin marido. Pero sí, el marido me estaba arrastrando. Ahora soy libre, ahora puedo trabajar de verdad”, declaró a Jimmy Fallon.

El resultado fueron las 16 canciones de 'Las mujeres ya no lloran', una crónica de desamor, pero también de la soltería que ahora está disfrutando.

"Es un proceso en el que juegan un papel fundamental los afectos, la familia, los amigos, pero también la capacidad que tiene uno mismo de reconstruirse. Esa capacidad a veces uno la encuentra a través del trabajo, a través de la productividad", describió a EFE.

