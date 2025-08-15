El Liverpool levantó el telón de la nueva temporada 2025-2026 de la Premier League con una victoria en los últimos minutos contra el Bournemouth (4-2) este viernes en la apertura de la primera jornada, empañada por insultos racistas contra el ghanés Antoine Semenyo.

En un Anfield emocionado por los homenajes previos a Diogo Jota, el atacante portugués fallecido en julio en un accidente de tráfico en España, el club campeón de Inglaterra dio una buena imagen de entrada.

Después de un mercado de fichajes en el que los Reds han invertido una alta cantidad (312 millones de euros o 366 millones de dólares), el primer tanto de esta liga fue obra de uno de los recién llegados, el francés Hugo Ekitike (minuto 37).

Lee también: ¿Julio Urías llega a la Liga Mexicana del Pacífico? Tomateros lo incluyen en su pretemporada

A Hugo goal on his Premier League debut 💫 pic.twitter.com/QbggZsGt7M — Liverpool FC (@LFC) August 15, 2025

El neerlandés Cody Gakpo amplió la cuenta en el 49, pero un doblete de Semenyo, culminando dos contragolpes, permitió a los visitantes equilibrar el marcador (64 y 77).

Cuando el choque parecía conducirse a un reparto de puntos, el italiano Federico Chiesa (88), con una volea desde la zona del punto de penal, y el atacante Mohamed Salah (90+4), en una eficaz acción individual, pusieron el 4-2 definitivo y dejaron los tres puntos en casa del campeón.

Salah estrena así su cuenta anotadora, después de haber sido el máximo anotador de la pasada Premier League, con 29 dianas.

"Queríamos ganar hoy. Ha sido un partido difícil, en el que nos fuimos 2-0 pero ellos nos alcanzaron de nuevo. Pero al final hemos demostrado por qué este equipo es el campeón", se enorgulleció Chiesa en declaraciones a la BBC, dedicando su gol a la memoria de Diogo Jota.

Lee también: Medallista de Oro Olímpico con México en Londres 2012 confiesa que intentó suicidarse tres veces; hoy vive más feliz que nunca

Fede with a huge moment in front of the Kop 🔴🇮🇹 pic.twitter.com/6yzDDIjtWw — Liverpool FC (@LFC) August 15, 2025

El Liverpool consiguió así recuperar la sonrisa después de la decepción vivida el pasado fin de semana, cuando perdió en la tanda de penales la Community Shield (Supercopa de Inglaterra) ante el Crystal Palace.

El choque quedó empañado por los insultos racistas recibidos por Semenyo por parte de un hincha del Liverpool, algo que llevó al árbitro a detener el juego unos minutos.

"El incidente en Anfield será objeto de una exhaustiva investigación. Trasladamos nuestro apoyo al jugador y a los clubes", indicó la Premier League en un comunicado.

Los entrenadores de ambos cuadros, Arne Slot y Andoni Iraola, y el capitán del Bournemouth, Adam Smith, condenaron también lo ocurrido.

Tonight's match between Liverpool Football Club and AFC Bournemouth was temporarily paused during the first half after a report of discriminatory abuse from the crowd, directed at Bournemouth's Antoine Semenyo. This is in line with the Premier League's on-field… — Premier League Match Centre (@PLMatchCentre) August 15, 2025

"No queremos que esto ocurra en los estadios. Y menos todavía en Anfield", sentenció el timonel neerlandés.

Iraola, por su parte, lamentó que la liga inglesa arranque con un incidente como el sufrido por su atacante, de 25 años.

"Todos entendemos que estas cosas no pueden ocurrir en ningún sitio y especialmente en el fútbol", dijo el DT español a Sky Sports.

Smith declaró su impotencia frente a la ocurrencia de casos de discriminación racial a pesar de las reiteradas protestas de los futbolistas.

"Totalmente inaceptable. Me sorprende que haya ocurrido en estos tiempos. No sé cómo Ant ha podido seguir jugando y marcando goles", afirmó.

"Está un poco deprimido. Hay que hacer algo. Arrodillarse no ha surtido efecto", agregó el zaguero, respecto a las protestas contra el racismo en que los jugadores hincaban las rodillas en el campo antes de comenzar a jugar.