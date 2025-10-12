Selección Mexicana: ¿Por qué el estadio de los Cowboys está "maldito" para el Tri?

Este sábado la Selección Mexicana fue humillada en el estadio AT&T al recibir una goleada (0-4) de Colombia, marcando así un nuevo episodio "maldito" en la casa de los Cowboys de Dallas de la NFL.

Más allá del pésimo resultado en este partido amistoso, el inmueble ubicado en Arlington suele ser una pesadilla para el Tri, debido a una larga lista de lesionados.

Una de las más recordadas es la lesión de Luis ‘Chapito’ Montes en el 2014, misma que lo dejó sin convocatoria para el Mundial de Brasil. Esa vez, quien brillaba como jugador del León se rompió la tibia y el peroné tras un choque con el ecuatoriano Segundo Castillo.

Cuatro años más tarde, en marzo del 2018, el Tri sufrió la lesión de tres jugadores durante un amistoso ante Croacia. La primera víctima fue Néstor Araujo, quien se lesionó la rodilla y se perdió el Mundial de Rusia; lo siguió Diego Reyes, que por una lesión muscular también terminó por perderse la justa mundialista. Finalmente, Carlos Salcedo sufrió una lesión de clavícula, pero sí logró recuperarse para viajar a Rusia.

En junio del 2019, con Ecuador nuevamente como "villano", Héctor Moreno tuvo una lesión en la pierna izquierda.

Otros antecedentes de lesiones son las de Hirving 'Chucky' Lozano en la Copa Oro del 2021, cuando el canterano de los Tuzos sufrió un impactante golpe y cortada en el rostro en el partido contra Trinidad y Tobago que lo alejó de las canchas el resto de aquel torneo.

En marzo del 2024, el zaguero Julián Araujo sufrió una lesión muscular ante Panamá que derivó en que no juegue la final contra Estados Unidos.

