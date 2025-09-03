Más Información

Miguel Herrera y Luis Fernando Tena regresan en búsqueda de un boleto al Mundial; así es su camino rumbo al 2026

Selección Mexicana: Por orden de sus clubes, dos futbolistas fueron prohibidos de ir al Mundial sub 20

Pumas Femenil le saca la tarjeta roja a la diabetes; “Tenemos un compromiso con la sociedad para fomentar la prevención”

El arquero mexicano Alex Padilla recibe duro castigo en España; no estará disponible por varios partidos

La Federación Mexicana de Futbol presenta el Nuevo Modelo de Formación de Directores Técnicos; quieren más técnicos nacionales

A finales de septiembre, la jugará el Mundial de dicha categoría en Chile, donde se medirá en fase de grupos a Brasil, Marruecos y Chile. Sin embargo, dos futbolistas que militan en Europa no podrán asistir por culpa de sus clubes.

Eduardo Arce, director técnico del Tri sub 20, anunció la lista de convocados para el Mundial y solamente Obed Vargas, del Seattle Sounders de la MLS; y César Garza, del Dundee FC de Escocia, destacan por jugar fuera de México. Las grandes ausencias son Stephano Carrillo y Heriberto Jurado, futbolistas del Dordrecht y Cercle Brugge.

Hasta ahora, la mejor posición de México en un Mundial de la categoría es un tercer lugar; sin embargo, futbolistas como Yael Padilla confían en hacer historia este septiembre en Chile y luchar por el título del mundo. La gran figura, será Gilberto Mora, la joven revelación de los Xolos de Tijuana que ha sido pretendido por equipos como el Real Madrid.

CALENDARIO DE MÉXICO EN EL MUNDIAL SUB 20

MÉXICO VS BRASIL

  • Día: 28 de septiembre
  • Hora: 17:00 horas

MÉXICO VS ESPAÑA

  • Día: 1 de octubre
  • Hora: 14:00 horas

MÉXICO VS MARRUECOS

  • Día: 4 de octubre.
  • Hora: 14:00 horas

