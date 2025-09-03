Selección Mexicana: Por orden de sus clubes, dos futbolistas fueron prohibidos de ir al Mundial sub 20

A finales de septiembre, la Selección Mexicana sub 20 jugará el Mundial de dicha categoría en Chile, donde se medirá en fase de grupos a Brasil, Marruecos y Chile. Sin embargo, dos futbolistas que militan en Europa no podrán asistir por culpa de sus clubes.

Eduardo Arce, director técnico del Tri sub 20, anunció la lista de convocados para el Mundial y solamente Obed Vargas, del Seattle Sounders de la MLS; y César Garza, del Dundee FC de Escocia, destacan por jugar fuera de México. Las grandes ausencias son Stephano Carrillo y Heriberto Jurado, futbolistas del Dordrecht y Cercle Brugge.

Hasta ahora, la mejor posición de México en un Mundial de la categoría es un tercer lugar; sin embargo, futbolistas como Yael Padilla confían en hacer historia este septiembre en Chile y luchar por el título del mundo. La gran figura, será Gilberto Mora, la joven revelación de los Xolos de Tijuana que ha sido pretendido por equipos como el Real Madrid.

CALENDARIO DE MÉXICO EN EL MUNDIAL SUB 20

MÉXICO VS BRASIL

Día: 28 de septiembre

Hora: 17:00 horas

MÉXICO VS ESPAÑA

Día: 1 de octubre

Hora: 14:00 horas

MÉXICO VS MARRUECOS

Día: 4 de octubre.

Hora: 14:00 horas

