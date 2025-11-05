Selección Mexicana Femenil Sub-17 sueña con alcanzar la final del Mundial, pero evita la presión

La Selección Mexicana Femenil Sub-17 tiene una cita con la historia. Esta tarde, enfrenta a Países Bajos, en la semifinal del Mundial.

Para el director técnico de esta generación, Miguel Gamero, el secreto que les ha permitido avanzar es la preparación mental que tuvieron para ir partido a partido, antes de pensar en ser campeonas.

“Desde el inicio del proceso, hemos trabajado en ir paso a paso; ahora, en el Mundial, no fue la excepción. Siempre con aspiraciones altas, pero nos propusimos primero ir juego a juego, superar la primera ronda, y ya después veríamos... Creo que esa ha sido la clave”, declaró, en entrevista exclusiva con EL UNIVERSAL Deportes.

Gamero reconoció que este grupo ha “soñado con estar en ese último partido”, pero —sobre todo— ha “trabajado por estar en esta fase”, así es que está preparado para dar la cara.

“Hemos hablado de la gran responsabilidad que tenemos todos al [representar] a la Selección y al país, eso nos tiene comprometidos a dar el ejemplo. Todo lo hacemos para poner a México en lo más alto y para que la afición se sienta orgullosa de ver a su Selección en estas instancias”, mencionó.