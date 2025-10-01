Selección Mexicana: El Tri buscará su primer triunfo en el Mundial Sub-20 ante un dolida España

La Selección Mexicana Sub-20 buscará esta tarde su primera victoria en el Mundial de Chile. Luego de empatar (2-2) con su similar de Brasil en su presentación, hoy tiene otra complicada misión.

El Tricolor, ubicado en el Grupo de la Muerte, se medirá a la selección de España, dolida luego de su triste presentación, en la que cayó (2-0) ante el combinado de Marruecos.

“Seguiremos igual, con mucho enfoque, mucha responsabilidad del juego que sabemos que se viene. Cuidar los detalles mínimos, siempre activos, pendientes a una segunda pelota para terminar las jugadas”, declaró el técnico mexicano Eduardo Arce.

Con nombres como Iker Bravo (Udinese), David Mella (Deporti La Coruña), Adrián Liso (Getafe) o Joan Virgili (Mallorca) con minutos importantes en Primera División, España buscará revertir la situación, luego de su mal inicio.

“Al equipo, lo veo unido como siempre, sólido, con la confianza de seguir en este camino que tenemos. Tenemos la confianza de que vamos a sacar el resultado”, declaró por su parte el delantero tricolor Tahiel Jiménez.

En el entendido de que cuatro mejores terceros lugares también clasifican a la ronda de octavos de final, un triunfo sobre España significaría un paso importante para el cuadro nacional, que cierra su fase de grupos contra Marruecos.

“Que nos sigan apoyando [la afición], que ojalá estén orgullosos de los chavos y de lo que se propone en este Mundial”, agregó el técnico del joven Tricolor.

“Estoy muy feliz con el equipo, somos un grupo muy competitivo. Venimos a lo que venimos, que es buscar el campeonato. Son partidos difíciles, pero sé que podemos lograrlo”, dijo por su parte Diego Sánchez, jugador de los Tigres.