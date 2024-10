Selección Mexicana, con poco que ganar y mucho que perder ante Valencia

Puebla.— La Federación Mexicana de Futbol ha sufrido para conseguir rivales de calidad a la Selección Mexicana y esta Fecha FIFA ha sido un claro ejemplo de esta situación.

El Tricolor se medirá esta noche en el estadio Cuauhtémoc al club Valencia, en un partido que ha resultado más incómodo que fructífero, al margen de lo que suceda en el terreno de juego. Sin lugar a dudas, y como lo aseguró Javier Aguirre, este compromiso servirá para seguir conectando y conociendo mejor a sus futbolistas; sin embargo, hay temas que restan y afectan el entorno del equipo nacional. “Es un partido de preparación, hay que intentar ganarlo, encontrar jugadores para el futuro. Va a ser difícil tener un juego de conjunto por los tiempos, es la problemática de las selecciones, pero el plan es ese, tratar de jugar lo mejor posible, ganar y ver funcionamiento de futbolistas en lo individual”, declaró el Vasco.

La venta de boletos no ha sido la mejor y más allá de querer reconectar con la afición, se ha evidenciado que la Selección no mueve como antes. Además de que enfrentar a un club no es tan llamativo. “Me encantaría hacer giras, es complicado, la gente es soberana, a ella nos debemos, intentaremos revertir esta situación con el paso del tiempo, que vuelva, se acerque. Esperemos que paulatinamente podamos convencer a la gente de que queremos darle algo”, agregó.

Todavía con dudas en su alineación y con Raúl Rangel en la portería, Aguirre planifica hacer muchas rotaciones en sus dos partidos, esta noche frente al Valencia y contra la selección de Estados Unidos el martes, en Guadalajara. “La vez pasada me quedé con un mal sabor de boca, cuatro jugadores ni un minuto tuvieron. No es falta de respeto, tienes la obligación de dar buenos resultados, jugar bien con Nueva Zelanda y Canadá, como es mañana [hoy] y el martes”, concluyó.

