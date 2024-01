¿Se va o se queda en Cruz Azul? Juan Escobar rompe el silencio y habla de su futuro

Unos de los pocos referentes de la novena que se mantenían en el club, está a punto de decirle adiós a Cruz Azul. Este lunes, Juan Escobar acudió a La Noria para hablar con el director deportivo Iván Alonso y definir su futuro.

A su salida, el ex capitán cementero al borde de las lágrimas, dio algunas declaraciones a los medios de comunicación, en el que aseguró que se va contentó por el cariño que recibió por parte de la gente durante estos cuatro años que estuvo en el club, pero aún con la mínima esperanza de quedarse.

“La verdad el cariño de la gente, como dije, desde el día uno siempre me recibieron bien y pase lo que pase, me voy a ir. Si me voy, no estoy asegurando nada, pero si es que me voy, no me voy con los campeonatos que gané sino que me voy contento por el cariño que gané con la gente y eso es lo más importante para mi”.

¿Duele? “La verdad me va a doler bastante pero, como te dije, todavía no sé qué va a pasar, todavía tengo que hablar y después veremos”.

Con un semblante triste y una sonrisa agridulce, el guaraní no contestó a la pregunta sobre si quería continuar con La Máquina: “Lo digo en su momento, todavía no quiero decir nada afuera. Lo diré en su momento”.

La afición que acudió a las instalaciones de entrenamiento de Cruz Azul, recibió algunos autógrafos y fotos del paraguayo, al mismo tiempo que le gritaban: “¡Quédate, Juan!” y “¡No te vayas!” y “Estamos contigo”. En las próximas horas, se sabrá el futuro del defensor. Víctor Velázquez, presidente de Cruz Azul, tendrá la última palabra.

