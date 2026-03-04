Santos Laguna vs Cruz Azul EN VIVO - Liga MX - Jornada 9 - Clausura 2026 - Minuto a minuto

El Cruz Azul vive su mejor momento desde que Nicolás Larcamón asumió la dirección técnica del equipo. Después de vencer al Monterrey en el Gigante de Acero, la Máquina estrenará el liderato del Clausura 2026 en el estadio TSM Corona de Torreón.

Por otro lado, esta es una de las peores versiones de Santos Laguna en la historia de los torneos cortos. Después de 8 jornadas, los Guerreros todavía no conocen la victoria y se ubican en el último lugar de la tabla de posiciones solamente con 2 puntos, producto de 2 empates y 6 derrotas.

Los cementeros llegan a la mitad de la temporada regular con cuatro victorias consecutivas, al tomar en cuenta Liga MX y Copa de Campeones de CONCACAF, y está por encima del Toluca y el Guadalajara en la lucha por el primer lugar. Sin embargo, Nicolás Larcamón dejó claro después de vencer a los Rayados, que no deben confiarse, porque todavía falta la parte crucial del campeonato.

Lee también Mundial 2026: Estos son los precios de los boletos para ver el Repechaje en Monterrey y Guadalajara

“Hay margen de mejora, hay que atacarlo; hay que bañarse de humildad y no dejarse perfumar por una serie de resultados favorables”, declaró el estratega argentino.

Larcamón reconoció que “futbolísticamente, lo que expresa el equipo es el momento de mayor representación en la intención de juego que quiero en mis equipos”, y gran parte del éxito de este conjunto celeste se debe a la profundidad del plantel, misma que se verá en este juego debido a la carga de minutos que representa esta jornada doble.

A la clara diferencia de realidades que viven los equipos se suma el historial en favor del Cruz Azul, que tiene tres victorias en sus últimos tres enfrentamientos contra Santos Laguna, incluida una en territorio Guerrero.

A continuación, les dejamos el minuto a minuto del encuentro.

Lee también Confirman lesión de Cristiano Ronaldo y peligra su visita a México

Santos Laguna vs Cruz Azul: MINUTO A MINUTO

Universal Deportes 07:51 PM ¡TERMINA EL PRIMER TIEMPO! Cruz Azul se mantiene 1-0 arriba en el marcador

Universal Deportes 07:28 PM Min 24. ¡INTERVIENE EL VAR! Javier Güémez había sido expulsado pero el VAR rectifica la decisión del árbitro central quien le retira la tarjeta roja y le deja una amarilla





Universal Deportes 07:17 PM Min 14. ¡GOOL DEL CRUZ AZUL! Jeremy Márquez anota el 1-0 con polémica incluida, ya que el árbitro se tardó en revisar un posible fuera de lugar