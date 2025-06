Santiago Giménez sobre volver a marcar con Selección Mexicana; “Fue una sensación hermosa y estoy seguro de que vendrán mucho más”

La Selección Mexicana no pasó su primer examen del verano y se llevó una goleada (2-4) ante Suiza en el Rice-Eccles Stadium de Utah.

El Tri no ofreció su mejor versión futbolística en territorio estadounidense y se perdió la oportunidad de comenzar con el pie derecho el primero de los dos amistosos que sostendrá antes de la Copa Oro.

La escuadra de Javier Aguirre no supo reaccionar ante la adversidad y se terminó comiendo cuatro goles por parte de los helvéticos.

En la segunda parte, siete minutos le bastaron a la selección europea para ampliar el marcador y apagar las ilusiones tricolores en Salt Lake City.

A pesar del resultado, Javier Aguirre reconoció que una de las pocas cosas rescatables fue que Santiago Giménez marcara una de las anotaciones.

“Nunca hemos perdido a Santi, es un jugador que siempre está que siempre colabora y que hoy le tocó meter gol, pero no es que meta o no meta que lo vamos a llamar o no llamar”, aceptó El Vasco en entrevista con TV Azteca.

Por su parte, el Bebote se sinceró luego de romper una racha de casi dos años sin poder anotar y compartió que se sintió “muy feliz” y que ahora espera enracharse de manera positiva.

“El primer tiempo me fui con una sensación amarga porque tuve la ocasión, pero no entraba. El poder marcar fue una sensación muy linda porque fue un plazo largo y estoy seguro de que vendrán muchos más”, declaró para la televisora del Ajusco.

El centrodelantero del Milan demostró sentirse satisfecho por haberse sacado la espina al volver a marcar luego de casi cumplir 1000 minutos sin poder hacerlo.

“Fue una sensación hermosa, ya tenía tiempo sin vivirla y, si bien en clubes me ha ido espectacular, en la selección me faltaba ese gol y espero que este sea el primero de muchos”, compartió el canterano de Cruz Azul.

Sobre la dolorosa derrota de la Selección Mexicana, Santiago Giménez señaló que no quedó satisfecho porque “lo que más importante es ganar”, aunque, al igual que Javier Aguirre, reiteró que “son partidos de preparación”.