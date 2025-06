Javier Aguirre elogia a futbolistas que rechazaron el Mundial de Clubes para jugar con Selección Mexicana; califica su decisión como “fantástica”

La Selección Mexicana continúa con su preparación de cara a la próxima Copa del Mundo de 2026, donde fungirá como una de las tres anfitrionas.

El Tri viene de ganar los dos últimos torneos que ha disputado en Concacaf (Copa Oro 2023 y Liga de Naciones 2025), pero todavía sigue en la búsqueda de mejorar para competir de tú a tú con selecciones de otras confederaciones.

Como parte de su preparación, México enfrentará a Suiza y Turquía en dos amistosos, en Estados Unidos, antes de encarar la Copa Oro de este año.

A pesar de que el timonel tricolor, Javier Aguirre, aceptó que utilizará el torneo más importante de la zona a nivel de selecciones para ir puliendo la lista final de convocados para el Mundial, también reconoció que es consciente de las exigencias, así que buscará el bicampeonato.

Hace unos días, El Vasco reveló el nombre de los 26 convocados que participarán en el certamen de la Concacaf, donde la Selección Mexicana se enfrentará a República Dominicana, Surinam y Costa Rica, en la actividad de la Fase de Grupos.

Entre los futbolistas, destacan tres en específico que decidieron acudir al llamado del Tri, a pesar de que tenían la opción de disputar el Mundial de Clubes de la FIFA 2025.

Alexis Vega (Toluca), Marcel Ruiz (Toluca) y Roberto Alvarado (Chivas) fueron tentados para participar en el Mundialito, por los dos únicos equipos que representarán a la Liga MX.

Monterrey sondeó a los dos jugadores de los Diablos Rojos y Pachuca hizo lo propio con el Piojo; sin embargo, los tres prefirieron jugar este verano con la camiseta tricolor.

Su decisión fue calificada como “fantástica” por Javier Aguirre, quien no dudo en elogiarlos abiertamente por haber preferido representar a su país antes que cualquier otra cosa.

“Hay que pagar por venir a jugar con la selección, debe ser un orgullo llevar este escudo; lo tienen que entender así. Me da mucho gusto por estos jugadores que dicen: no, [primero] la selección. Con todo respeto, no se compara un Mundial de Clubes con un Mundial de selecciones y más si es en tu casa”, puntualizó.

El Vasco compartió que, en el pasado, las convocatorias al Tri no eran vistas como un premio al esfuerzo, sino todo lo contrario, por lo que aplaudió que estos jugadores pongan el ejemplo.

“Cuando yo estaba fuera, estuve 15 años fuera de la selección, escuchaba y alguna vez hablé con un gran jugador y era una especia como de carga emocional venir a México a jugar por tu país, como que era un castigo”, confesó.