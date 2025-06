David Faitelson revela que Chivas “no tiene intenciones” de renovar a Chicharito Hernández; se marcharía en seis meses

Sin duda alguna, el regreso de Javier Hernández a Chivas no ha sido lo que se esperaba, debido a que las lesiones no le han permitido rendir al máximo.

El Chicharito volvió al Rebaño en enero de 2024 y las expectativas eran altas, acorde a la trayectoria de uno de los mejores futbolistas en la historia de México.

Sin embargo, el centrodelantero no logró recuperarse al 100% de la rotura de ligamento anterior cruzado que había sufrido siete meses atrás con Los Ángeles Galaxy.

El máximo goleador en la historia de la Selección Mexicana forzó su recuperación y estuvo disponible para jugar antes de lo pronosticado.

A lo largo de los tres meses que ha disputado en su segunda etapa con Chivas, el Chicharito Hernández no rendido como se esperaba y los cuestionamientos sobre sus números han estado a la orden del día.

Por tal motivo, la directiva del Rebaño no estaría dispuesta a ampliar el contrato del exdelantero del Real Madrid y del Manchester United, por lo que el Apertura 2025 sería su último torneo en el Redil.

¿Qué dijo David Faitelson sobre la renovación de Chicharito Hernández con Chivas?

De acuerdo con información de David Faitelson, el atacante mexicano cumpliría con los meses que le queden ligado al conjunto rojiblanco y se marcharía a finales de este año.

“Esta semana, Javier Hernández cumplió 37 años… no es Cristiano Ronaldo, eso está claro, nunca lo fue ni lo va ser. Su contrato termina en diciembre y Chivas no tiene intenciones de renovarlo, [así que] podríamos estar atestiguando los últimos juegos de una de las grandes figuras en la historia del futbol mexicano, nos guste o no “, reveló.

En su programa de TUDN, Faitelson Sin Censura, el periodista deportivo aseguró que el canterano rojiblanco estaría jugando sus últimos minutos con la camiseta del Rebaño, aunque está dispuesto a terminar su etapa de la mejor manera posible.

“La charla entre Gabriel Milito y Javier “Chicharito” Hernández fue positiva. El futbolista dijo que estará comprometido a lo que necesite el nuevo entrenador de las Chivas en aras de hacer funcionar mejor al equipo”, compartió.

En la Nota Censurada del programa de Televisa, David Faitelson tomó de buena manera la plática que tuvo el ex seleccionado mexicano con el nuevo pastor del Rebaño, sobre todo por cómo acabó su vínculo con el director técnico rojiblanco.

“No hay que olvidar la forma en la que terminó la relación de Hernández con el último entrenador de Chivas, Gerardo Espinoza, aquella Jornada 17 en el estadio Jalisco contra el Atlas, cuando Chicharito se quedó en la banca con Chivas necesitando un gol”, añadió el polémico comunicador.