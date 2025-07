Santiago Giménez jugaría en Australia; esto pasaría con el AC Milan

El delantero mexicano, Santiago Giménez, guarda una certeza: su camino seguirá siendo rossonero. Sin embargo, existe una posibilidad de que juegue en Australia… No con un equipo diferente, sino con el propio AC Milan del balompié italiano.

Esto se debe a que uno de los compromisos del conjunto no podrá disputarse en el Estadio San Siro de Milán, Italia, porque “chocará” con la inauguración de los próximos Juegos Olímpicos de Invierno.

Si bien este escenario se dará hasta el seis febrero del próximo año —cuando el equipo del “Bebote” se enfrente a Como en la Jornada 24 de la Serie A— la Federación Italiana de Futbol (FIGC) se adelantó y aprobó el cambio de sede para, en su lugar, cederle el paso a las celebraciones de la justa invernal.

Aún así, falta que más organismos del balompié le den el "visto bueno" a Perth, Australia.

"Para que esta deslocalización inédita de un partido de la Serie A sea validada, ahora se debe obtener el visto bueno formal de la Federación Australiana, de la UEFA, de la Confederación Asiática de Fútbol y de la FIFA", explicó la FIGC en un comunicado.

Santiago Giménez en partido con la Selección Mexicana - Foto: Imago7

Santiago Giménez, firme con el AC Milan

Desde que comenzó su camino con el combinado italiano, en un no tan lejano febrero, Santiago Giménez ha disputado un total de 14 partidos en la máxima categoría del balompié italiano, anotando cinco goles y dando un par de asistencias.

La ilusión se mantiene presente. Y sueña con seguir construyendo historia.

“Todos los años me han puesto en otros equipos. Cada que hay mercado, me tratan de sacar del equipo en el que estoy, pero me verán en el Milan la siguiente temporada”, aseveró para los micrófonos de FOX Sports Mexico.

