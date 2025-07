Jeremy Márquez sueña en grande con Cruz Azul; apunta a la décima y al Mundial 2026

Con una sonrisa y la ilusión a tope, Jeremy Márquez fue presentado como nuevo jugador de Cruz Azul de cara al Apertura 2025. El mediocampista mexicano llega proveniente del Atlas y se integra a un plantel que, bajo el mando de Nicolás Larcamón, busca levantar la tan ansiada décima estrella.

El presidente del club, Víctor Velázquez, y el director deportivo, Iván Alonso, fueron los encargados de darle la bienvenida en las instalaciones de la cooperativa. Márquez, quien usará el dorsal 16, se mostró motivado y consciente del reto: “Me siento demasiado feliz de estar en esta gran institución”.

Jeremy eligió a Cruz Azul por la grandeza de su historia y el proyecto deportivo que lo convenció. “Era uno de los equipos que tenía en la mira, por la institución tan grande que es y la vibra que transmite desde adentro”, declaró con entusiasmo el jugador de 25 años.

El exrojinegro destacó el nivel del plantel celeste y la idea futbolística que le propuso Larcamón y la directiva . “La calidad de los jugadores y el proyecto me llamaron demasiado la atención. Cuando me lo plantearon, dije que sí”, aseguró.

Además del sueño de ser campeón con La Máquina, Márquez tiene una meta personal clara: estar en el Mundial de 2026. “Obviamente estar en Cruz Azul te pone ante los ojos de todos: selección mexicana, otros equipos… El querer estar en el Mundial, que para mí ha sido un sueño, y obviamente acá están los reflectores”, dijo.

Jeremy sabe que en Cruz Azul no hay espacio para relajarse, y está preparado para competir por un lugar. “Es una competencia mil por mil. No puedes bajar ni poquito porque te bajan. Eso me emociona porque me hará crecer en lo profesional”, confesó.

Cruz Azul recibe reconocimiento por ser el mejor equipo de la temporada / Foto: FMF

También dejó claro que el objetivo colectivo va primero. “Si le va bien al equipo, a todos nos va a ir bien. Quiero morirme por el de al lado y dar el máximo en cada jugada”, afirmó, convencido de que la unión será clave para conseguir la gloria.

Antes de despedirse, Márquez envió un mensaje a la afición cementera: “Gracias por el gran recibimiento. Solo pienso en el campeonato, junto a este equipazo que da calidad en cada jugador. Vamos a competir a tope y llegar a la final. Primero Dios, llevarnos el título”.

