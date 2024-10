Santiago Giménez acepta que ha quedado a deber en la Selección Mexicana: "Me ha ido mal"

Santiago Giménez se encuentra en México, ya que la lesión que sufrió con el Feyenoord lo hizo alejarse lo que resta del año y su rehabilitación lo cumplirá con el cuerpo médico de la Selección Mexicana.

El 'Bebote' ha estado en distintos medios y habló sobre su desempeño en el Tricolor, aceptando que no ha tenido las actuaciones que él y que la afición espera.

"Sé y estoy consciente que he quedado a deber en selección y es una realidad", expresó en ESPN.

Giménez entiende cuál es su obligación al estar en el ataque del combinado nacional, sin embargo, las anotaciones no llegan, pero se esfuerza por ayudar al equipo en otros aspectos.

"El delantero necesita hacer goles y en la Selección me ha ido mal en ese aspecto, pero nadie me puede recriminar que no lucho, que no entrego todo, una vez que se destape uno, vendrán los demás goles", comentó.

Ahora que no está disponible, el técnico Javier Aguirre convocó a Raúl Jiménez, Henry Martín y el naturalizado mexicano Germán Berterame, hecho que no incomoda a Santiago.

"No veo ningún problema que quiera representar a México, lleva muchos años aquí, si él decide representar a México, eso sí, que se meta 100%, no a medias, es un jugador muy potente", agregó Giménez.

Incluso 'Bebote' ve en Berterame un futbolista con características similares a las de él.

"Podría decir que es muy parecido a mí, tiene gol, es fuerte, rápido, sabe jugar de espaldas, tiene un poco de todo", señaló el elemento del Feyenoord.

