Santiago Giménez acepta bajo rendimiento en la Selección: “Me cuesta el cambio de juego”

Uno de los referentes en el ataque de la Selección Mexicana es Santiago Giménez, sin embargo, el delantero no se ha consolidado como el goleador del equipo como sí lo es en el Feyenoord.

‘Bebote’ reconoció que está “en deuda” con el ‘Tricolor’ y tiene detectado las razones de la falta del gol.

“Yo creo que me ha costado el cambio drástico de juego, de compañeros, no estoy diciendo que sean mejores acá o allá, simplemente son diferentes como todos los jugadores”, comentó Santi en entrevista a TUDN.

Para Giménez otro punto que hace la diferencia es “tener un poco más de comunicación, de entendernos más dentro de la cancha, pero eso se va a dar”.

Santiago tiene 24 partidos con la Selección Mexicana y sólo cuatro goles, en este verano tendrá la responsabilidad de la delantera Tricolor para el Final Four de la Nations League de Concacaf y la Copa América, sabe que son torneos clave.

“Todos los partidos es una oportunidad para poder consolidarme, creo que me ha faltado ganarme esa titularidad porque me ha tocado y no he rendido como he rendido en mi club”, agregó ‘Bebote’.

FOTO: IMAGO7

