Santiago Fernández se sincera y recuerda el fracaso en el Preolímpico de 2008; "Quería desaparecer"

La Selección Mexicana vivió en 2008 uno de los peores momentos en su historia, al quedar eliminado de los Juegos Olímpicos bajo las órdenes de Hugo Sánchez.

En ese momento, el joven equipo mexicano no pudo aprovechar su talento en la cancha y pese a golea al combinado de Haiti, no le alcanzó para llegar a la máxima fiesta deportiva.

La presión por lo ocurrido generó una gran cantidad de comentarios negativos sobre algunos elementos de la plantilla, uno de los más señalados fue el delantero Santiago Fernández.

El exjugador de Toluca y América, quien luego de más de 15 años habló de lo ocurrido, asegurando que tras el fracaso la presión de la afición le generó muchos problemas.

"Me agarró en un momento donde no estaba listo. Hay un libro que se llama It Takes What It Takes que habla del tema de la mentalidad. Te dice que hay tres tipos: negativa, positiva y neutra. Y a mí en ese momento me costaba mucho salir de la parte negativa. Acaba el partido y lo que quería era como desaparecer", comentó en entrevista con Peloteando.

Fernández, quien se encuentra alejado del balompié, agregó que con el paso del tiempo su visión cambió y vio lo ocurrido como una gran enseñanza, dejando buenas palabras para Hugo Sánchez, quien lo apoyó en esos momentos.

"Desde hace años decidí verlo de una manera positiva: ‘¿Qué aprendí?, ¿Qué me dejó?, ¿Qué hice mal? y, en función de eso, ver que puedo aportar en adelante. A Hugo le agradezco. A mí me trató muy bien siempre. Es una gran persona, es un gran ídolo", finalizó.