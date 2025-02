Santiago de la Fuente lucha contra la presión en el Mexico Open At VidantaWorld 2025; Aldrich Potgieter se mantiene como líder

Los ojos de la afición estaban puestos en Santiago de la Fuente. Con el peso de ser uno de los representantes nacionales en el Mexico Open At Vidanta 2025, la presión fue palpable y podría haber influido en su desempeño. Al final de los 18 hoyos del tercer día de actividades, De la Fuente terminó en el puesto 65 con -3 bajo par, sin poder ofrecer su mejor versión.

A pesar de no haber tenido el mejor día en el campo, Santiago siempre tuvo el respaldo de la afición, que no dejó de alentarlo en cada hoyo. Gritos como “Tú puedes Santiago” o “Santi, te queremos” fueron constantes durante su recorrido, lo que lo motivó a seguir adelante.

Sin embargo, no todo fue fácil. En un momento clave, al inicio del recorrido en el hoyo 1, Santiago cometió un error inesperado. De 3 tiros que quería, tuvo que hacer 4. Se agachó, analizó su tiro, pero falló en el green, lo que sorprendió tanto a la afición como a él mismo. A pesar de la desilusión, De la Fuente no perdió la sonrisa y siguió luchando en el campo con determinación. Ser profesional, lo cambia todo.

“Jugarlo como profesional a comparación del año pasado, me da más nervios. El año pasado era un poquito más suelto, no influía el resultado. El jugarlo como profesional, me costó más, en los tiros no puedo ser tan agresivo. Feliz por ser el único mexicano, el golf en México se está viendo muy bien. Mañana faltan 18 hoyos, ya veremos qué pasa”, comentó en zona mixta.

El fallecimiento de su abuelo hace un par de meses dejó un vacío en su vida, pero Santiago sabe que, aunque no esté físicamente a su lado, el recuerdo de su figura lo impulsa a seguir adelante, a mejorar y a dejar lo mejor de sí en cada golpe. “No pude estar con ellos. Falleció en diciembre. Yo estaba en un torneo, pero imagínate, mi abuelo era mi fan número 1, pero ahora me puede ver todos los días”.

Aldrich Potgieter se mantiene en la cima

Mientras tanto, el sudafricano Aldrich Potgieter sigue dominando la clasificación con un impresionante -20 bajo par. Es el segundo día consecutivo que mantiene el liderato y parece estar encaminado a convertirse en el nuevo campeón de Puerto Vallarta. En la búsqueda de la corona, Brian Campbell sigue de cerca con un total de -19, mostrando que será un rival complicado en la recta final.

El alemán Stephan Jaeger ocupa el tercer puesto con -17 bajo par, manteniéndose en la pelea por el podio.

¿Qué le pasa al campeón del 2024?

El estadounidense, Jake Knapp, quien llegaba como uno de los favoritos, no tuvo su mejor tarde y terminó en el puesto 46 con -5 bajo par. Si bien aún tiene tiempo para recuperarse, parece que el Mexico Open At VidantaWorld 2025 podría tener un nuevo rey.

La competencia está lejos de terminar. Santiago de la Fuente, junto con los otros golfistas, sacarán sus mejores swings en el último día de actividades. Todos estarán luchando por un lugar entre los mejores del torneo, ya que la clasificación para la ronda final es cada vez más apretada.

El cuarto y último día de actividades promete ser una jornada emocionante, con los jugadores comenzando a las 9:35 horas. Aunque Potgieter parece estar en control, no se puede descartar una remontada de última hora, especialmente por parte de Knapp, quien intentará recuperar su mejor nivel.