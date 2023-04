Cuando Fernando Ortiz tomó al América de manera interina en el torneo Clausura 2022, nadie imaginó que un año después siguiera al frente del equipo y con buenos resultados.

Hoy ya es otro torneo con más de 30 puntos bajo el mando del ‘Tano’; sin embargo, su renovación con el equipo sigue siendo una incógnita; el contrato del estratega argentino finaliza el 10 de junio.

Santiago Baños, presidente deportivo de las Águilas, desmintió las versiones que indican que Ortiz ha renovado ya con el equipo, pero confía en que al término del torneo lleguen a buenos términos para seguir vinculados.

“Aquí todos estamos bajo observación constante y todo es con base en resultados, lo he platicado con él, no hay prisa, el termina su contrato en junio y la relación es clara. Quedamos en platicar cuando finalice el torneo. No es cierto que ya esté renovado, firmó por un año, finaliza el junio y estamos a la espera de sentarnos y ver hacia dónde vamos. Hay que esperar. Los números son muy buenos, pero al final del día falta la Liguilla, por lo general es otro torneo y veremos como procede todo”, declaró el directivo azulcrema.

Aunque existe ese dejo de misterio, en el fondo Baños sabe que los números respaldan a Fernando Ortiz para continuar al frente del equipo al terminar el torneo Clausura 2023.

“Los números son espectaculares. Llevamos casi 27 puntos al segundo lugar en el cociente, otra vez otro torneo arriba de 30 puntos, la mejor ofensiva, contamos con el líder de goleo, llevamos una racha importante sin perder y la idea es seguir así, poder pelear con el título”, enfatizó.

América, en deuda con la afición

Las Águilas del América hilan siete torneos sin campeonato de Liga y en el camino han recibidos varios golpes muy duros; sin embargo, el sueño por alcanzar el título 14 sigue intacto.

Asimismo, Santiago Baños reconoció que la institución azulcrema está en deuda con la afición ante la falta de trofeos en las vitrinas.

“Ustedes mismos saben la exigencia de este equipo, es dar resultados y campeonatos y estamos en deuda con la afición. Esperemos que podamos saldar esa cuenta pendiente y levantar la ansiada 14”, concluyó.