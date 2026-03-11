San Diego FC vs Toluca: ¿Cuándo y dónde ver EN VIVO la ida de los octavos de final?

Este miércoles el bicampeón del futbol mexicano, Toluca, visita el estadio Snapdragon para enfrentarse en la ida de los octavos de final de la Copa de Campeones de CONCACAF al debutante San Diego FC, de la MLS.

Además de ser un partido atractivo por la rivalidad existente entre México y Estados Unidos, los dos equipos llegan en un momento excepcional. Por un lado, San Diego FC es líder de la Conferencia Oeste de la MLS con 9 puntos tras ganar los primeros tres partidos de la temporada. Por su parte, los Diablos Rojos no sólo son los bicampeones de la Liga MX, han demostrado que pueden conseguir el tricampeonato ya que ocupan el segundo lugar de la tabla de posiciones y son el único que no conoce la derrota después de 10 jornadas en el Clausura 2026.

En esta edición de la Concacaf Champions Cup, el San Diego FC ya eliminó a un equipo mexicano. En la primera ronda humilló a Pumas con un marcador global de 4-2, a pesar de perder en el estadio Olímpico Universitario.

Los dirigidos por Antonio Mohamed apenas harán su debut en el torneo, ya que fueron instalados en octavos de final de forma directa al ser el campeón vigente del futbol mexicano.

A continuación, les presentamos los detalles para que sepan a qué hora y dónde ver EN VIVO el partido entre San Diego y Toluca.

En la costa californiana con la máxima ilusión🔥👹 pic.twitter.com/on7Hcuou4S — Toluca FC (@TolucaFC) March 11, 2026

¿CUÁNDO Y DÓNDE VER EN VIVO SAN DIEGO VS TOLUCA?

Horario: 21:30 horas

Estadio: Snapdragon Stadium

Transmisión: Fox

