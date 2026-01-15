Salvador de Alba Jr. llega a HMD Motorsports para la temporada 2026 de INDY NXT

Con el sueño puesto en la IndyCar, Salvador de Alba Jr. ha concretado un cambio de equipo a HMD Motorsports para correr en la temporada 2026 de la INDY NXT by Firestone y así seguir preparándose para dar el salto a la categoría principal.

A lo largo de dos años, el volante tapatío cosechó grandes resultados que captaron la atención de la escudería antes mencionada, la cual decidió reforzar su alineación con la llegada del mexicano, quien ahora deberá de responder a la confianza depositada en él.

Con 26 años y una amplia experiencia, que incluye dos campeonatos de NASCAR México y cinco en la categoría GTM Súper Copa, Salvador tiene todo el talento para seguir demostrando su valía dentro de los circuitos y óvalos en los que corra.

"Las dos últimas temporadas en INDY NXT han sido una experiencia de aprendizaje enorme, y estoy emocionado de comenzar un nuevo capítulo con HMD Motorsports", comentó de Alba.

El cierra de la temporada pasada tiene ilusionado al mexicano, que busca llevar ese ímpetu a la campaña del presente año.

"Tomé un gran impulso hacia el final de la temporada pasada, y tengo muchas ganas de llevarlo a 2026. El equipo ya ha demostrado una dedicación increíble a mi éxito, y agradezco todo el apoyo que me ha ayudado a llegar hasta aquí. Juntos, seguiremos empujando rumbo a INDYCAR, agradeciendo siempre el apoyo que me brindan Indi Group, AGA, Z Motors y Marine CSM para poder estar aquí".

Por su parte, HMD Motorsports está consciente de lo qué significa la llegada del tapatío a su alineación, a quien ven como un gran talento y el indicado para seguir fortaleciendo su proyecto.

"Salvador es una incorporación excepcional a nuestra alineación y exactamente lo que buscábamos rumbo a 2026”, comentó Mike Maurini, presidente del equipo HMD Motorsports. "Aporta una experiencia valiosa, una fuerte ética de trabajo y una clara determinación para triunfar. Estamos entusiasmados de apoyar su desarrollo continuo y ayudarlo a alcanzar el siguiente nivel".

Salvador de Alba Jr. está más que listo para el inicio de este nuevo semestre, el cual arranca el próximo 27 de febrero para terminar el 1 marzo en las calles de San Petersburgo.