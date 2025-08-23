Rusia domina el Abierto de Monterrey; Ekaterina Alexandrova y Diana Shnaider protagonizan final inédita

La decimoséptima edición del Abierto GNP Seguros en Monterrey, llegó a su fin con una final inédita entre Ekaterina Alexandrova y

Diana Shnaider, representantes del país que domina la cuna del tenis femenil en México: Rusia.

Para muchos sería irónico que, en un lugar reconocido por sus altas temperaturas como Monterrey, tenistas de un país conocido por sus bajas temperaturas como Rusia sean las más exitosas.

Desde su primera edición en 2009, 11 países distintos se coronaron en Monterrey, pero ninguno lo hizo tantas veces como el gigante de Europa, y la gran responsable de ese honor es Anastasia Pavlyuchenkova, máxima ganadora del torneo con 4 trofeos (campeona en 2010, 2011, 2013 y 2017).

España y Canadá, ocupan el segundo lugar con 2 títulos cada uno, gracias a los dobletes de Garbiñe Muguruza y Leylah Fernández.

La última vez que dos tenistas del mismo país se enfrentaron en la final del Abierto de Monterrey fue en 2014, cuando las serbias Ana Ivanovic y Jovana Jaksic disputaron el partido por el campeonato, con triunfo para Ivanovic por 6-2 y 6-1.

Ahora, por primera vez después de ocho años de espera, el título vuelve a pintarse de blanco, azul y rojo, aunque no puedan festejar con su bandera tras la política de "atleta neutral" impuesta en los eventos del deporte blanco tras la invasión rusa de Ucrania.

En su camino a la final, Shnaider dejó en el camino a Kamila Rakhimova, Elise Mertens y Alycia Parks, con cuatro tie breaks ganados en el torneo.

Por su parte, Alexandrova superó a Ajla Tomljanovic, destronó a la campeona defensora Linda Noskova y avanzó de semifinales gracias al retiro por molestias en la cadera de Marie Bouzková.

En la semana previa del US Open, último Grand Slam del año, el Abierto de Monterrey volvió a escribir un capítulo inolvidable en su historia.