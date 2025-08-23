Abierto GNP Seguros: Ekaterina Alexandrova jugará la final contra Diana Shnaider; Bouzková se retiró

Las semifinales del Abierto GNP Seguros de Monterrey fueron las más largas, y más cortas, al mismo tiempo. Este sábado, 15 horas y media después de la suspensión del duelo por lluvia, Ekaterina Alexandrova y Marie Bouzková saltaron a la cancha central para terminar su partido; sin embargo, la tenista checa se retiró por molestias en la cadera.

En estricta teoría, el partido entre Alexandrova y Bouzková duró 51 minutos. Se retiraron el viernes con el partido empatado 2-2, y terminó 6-3 a favor de la tenista rusa.

“Estoy feliz de estar en la final pero no es de la forma que quería. Trataré de hacer lo mejor más tarde”, declaró Alexandrova tras el retiro de Bouzková, a quien le deseó una pronta recuperación de cara al comienzo del US Open, último Grand Slam del año.

Ahora, la número 14 del mundo enfrentará a su compatriota Diana Shnaider en la gran final, no antes de las 18:30 horas en el estadio GNP Seguros, para coronar a la nueva reina de Monterrey.

Por un lado, Alexandrova buscará su sexto título en la WTA, mientras Shnaider apunta a su quinta conquista.

