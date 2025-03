Rodrigo Huescas enfrentará prisión incondicional; tras violar las leyes de tránsito en Dinamarca

La Selección Mexicana dio a conocer que lateral Rodrigo Huescas enfrentará veinte días de prisión incodicional, después de violar las leyes de tránsito en Dinamarca.

A través de un comunicado, el combinado nacional detalló que Huescas excedió los límites de velocidad, conduciendo a 111 km/h en una zona limitada a los 50 km/h.

La sanción que enfrentará el también jugador de F.C. Copenhague no sólo contempla los veinte días de prisión. Huescas se quedará sin su licencia para conducir, según informó la Selección Mexicana.

Por su parte, el futbolista ofreció una disculpa pública y se limitó a aceptar el castigo de las autoridades danesas.

"He cometido un gran error y pido disculpas por haber mostrado tan mal juicio. Lo lamento mucho y acepto las consecuencias sin dudarlo. Nosotros, los jugadores, somos modelos a seguir para las futuras generaciones, y en esta ocasión no he estado a la altura de esa responsabilidad", lamentó.

