Rodrigo Aguirre recibe fuerte golpe en el ojo y tuvo que salir del partido de América

El delantero del América Rodrigo Aguirre, fue sustituido al minuto 44 del juego ante el Atlético de San Luis, debido a un fuerte golpe en el ojo derecho, producto de un choque con el portero local, André Sánchez.

El “Búfalo” fue en busca del balón en un tiro de esquina, de igual forma que el portero sanluisino quien alcanzó a tocar el rostro del uruguayo con uno de sus brazos. El atacante estuvo varios minutos en el campo y cuando se levantó dejó ver que su ojo derecho estaba completamente cerrado debido a la hinchazón.

Aguirre fue sustituido por Alejandro Zendejas.

La doctora de la Liga MX, quien estaba presente en la cancha del Alfonso Lastras por los casos de conmoción, descartó que el jugador del América fuera víctima de este caso, pero al mismo tiempo sugirió que el jugador fuera llevado al hospital más cercano para hacerle estudios más profundos para descartar alguna lesión mayor.

Los doctores del Club América hicieron caso a la recomendación y el uruguayo fue llevado a realizarse exámenes a pesar de que el juego aún estaba en proceso.

Hasta el momento, el cuadro de las Águilas no ha informado el estado de salud de su futbolista.