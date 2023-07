Rodolfo Pizarro hizo oficial su despedida de la MLS; ya no jugará con Lionel Messi

El 'equipo del momento' sin lugar a dudas es el Inter Miami de la MLS, gracias a la llegada de Lionel Messi, Gerardo Martino, Sergio Busquets y la posible llegada de Jordi Alba, entre otros. Sin embargo, el mediocampista mexicano Rodolfo Pizarro, una de las figuras del plantel, no continuará con ellos.

"Es difícil. No sabía, porque yo tengo contrato, que iba a poder ser cambiado. Es un poco raro, ya le pasó a muchos compañeros que un día están y al día siguiente no, creo que es la única liga en el mundo que hace esto. Sí, es raro, pero son las reglas y hay que acatarlas" declaró Pizarro tras empatar 2-2 contra Columbus Crew.

Si bien aún no conoce su nuevo destino, quien fuera seleccionado nacional, campeón con Chivas, Monterrey y Pachuca, aseguró que varios equipos de la Liga MX ya contactaron a su agente.

Rodolfo Pizarro admitió que existe interés de equipos en la liga mexicana, incluido Chivas.



Lamentó no poder cumplir las expectativas de los dueños en @InterMiamiCF.#InterMiamiCF pic.twitter.com/nAKXDPOpG3 — José Armando (@Jarm21) July 5, 2023

Así mismo, Pizarro reconoció que le hubiera gustado ser dirigido por Gerardo Martino y la angustia por no terminar de 'llenarle el ojo' a los dueños del equipo.

"Sí me hubiera gustado estar con él. Y más que nada me queda como un mal sabor de boca de no haber respondido a toda la confianza que me dieron los dueños del equipo" confesó.

