Robinson Canó, con deseo de ser bicampeón con Diablos Rojos del México; "Nos gusta ganar", dijo

En el interior de la organización de los Diablos Rojos del México, solamente existe un objetivo para la temporada 2025 de la LMB.

El lograr con su espectacular cuadro el bicampeonato del beisbol mexicano, un enorme deseo que compartió Robinson Canó, expelotero de los Yankees de Nueva York y quien vivirá su segunda campaña en México.

"Estoy muy contento de estar aquí de nuevo. Me han dado otra oportunidad de vestir el uniforme, ver la forma en la que trabaja el equipo es increíble y digno de admirar. Ahora vamos por el bicampeonato, nos gusta ganar. Se que será una temporada muy buena y le pido a Dios que nos mantenga saludables".

El dominicano, quien en la temporada 2024 terminó como el Jugador Más Valioso de la Liga Mexicana de Beisbol, conectando 141 imparables en 327 turnos al bat, compartió la razón que lo hizo quedarse en México, pese a tener ofertas en Asia.

"Me enamoré del equipo, de la afición y se lo que significa. Tuve ofertas pero decidí estar aquí, se me ha dado un gran trato y yo me siento en Grandes Ligas. Les quiero devolver algo y vamos para adelante".

Canó, quien se mostró feliz por la visita de equipos de MLB a México, estableció que además de su importancia para aumentar el nivel, la presencia de las organizaciones tiene un valor para los niños mexicanos que sueñan con llegar a Grandes Ligas.

"Es una motivación para los niños que están subiendo y jugando beisbol. Ver a esos jugadores en México es como un sueño y creo que eso es lo que debemos celebrar para que ellos sigan subiendo y aspirando a ese lugar", finalizó.