Robert Dante Siboldi envía mensaje a los que creen que Tigres no es grande

Hablar de Tigres es hablar del mejor equipo en los últimos años. Sus cinco títulos en la última década lo ha puesto en la mesa del debate sobre si son grandes o no.

Sin embargo, Robert Dante Siboldi, técnico de los felinos, lanzó un contundente mensaje sobre esa situación y aseguró que "los tiene sin cuidado" si reciben el reconocimiento o no.

"Si somos considerados de los grandes o no, es algo que me tiene sin cuidado, no estamos pensando en eso. Eso se lo dejo a los medios, que lo usen como charla o polémica. Nosotros sabemos donde estamos parados", declaró el uruguayo.

El estratega de los Felinos, quien aprovechó el Día de Medios para felicitar al técnico André Jardine por su temporada, ahondó más en el polémico tema sobre la grandeza de Tigres.

"Sabemos cuál es nuestra responsabilidad y lo que defendemos... Si un aficionado de Tigres no está convencido va a tener que convencerse de una manera u otra, pero estamos más convencidos en lo nuestro", agregó el exportero.

André-Pierre Gignac está listo

Robert Dante Siboldi, técnico de los Tigres, señaló que el francés André-Pierre Gignac está listo para reaparecer desde mañana en la Final de Ida, luego de una pubalgia que lo aquejaba.

Por otra parte, aseguró que será mañana cuando decida si el colombiano Luis Quiñones podrá tener actividad en el Estadio Universitario.