Richard Ledezma será baja en Chivas para enfrentar a Tigres

Esta noche las Chivas visitan el estadio Universitario de San Nicolás de los Garza para enfrentar a los Tigres por la jornada 14 del torneo Clausura 2026, pero tendrán que hacerlo sin uno de sus mejores futbolistas como Richard Ledezma, quien será baja por molestias físicas.

El seleccionado mexicano es uno de los hombres más importantes en el once inicial de Gabriel Milito, pero un problema físico le impedirá estar presente en el Volcán, en un partido clave para determinar si el Guadalajara puede vencer a otro candidato al título.

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Si bien no es de gravedad, el cuerpo técnico tomó la decisión de darle descanso para que pueda recuperarse a tiempo y no exponerlo a una posible lesión que lo deje fuera de la Selección Mexicana, ya que no podrá jugar la Liguilla con el Rebaño si es convocado por Javier Aguirre.

Su lugar podría tomarlo Santiago Sandoval, quien ya ha jugado con la camiseta rojiblanca y brilló en la jornada 9 ante León, donde marcó un gol. Otro nombre que aparece es el de Miguel Gómez.

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