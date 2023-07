Ricardo Ferretti sobre su posible salida de Cruz Azul: No seré el primero, ni el último

Cruz Azul se juega la vida este sábado en la Leagues Cup, frente al Atlanta United. Ganar como sea es la misión si quieren avanzar a las rondas finales de la competencia.

La presión existe, pero Ricardo Ferretti confía en la madurez de su grupo para encarar el compromiso y conseguir su primer triunfo del semestre.

"Presión siempre hay. En la vida cotidiana, en todos lados, pero hay que tomarlo como una final, es matar o morir, no hay de otra. Los jugadores son conscientes de lo que se juegan mañana. No es una preocupación eso, tengo un grupo maduro", aseveró contundente el Tuca.

Tras la derrota frente al Inter Miami, surgieron versiones de que Ricardo Ferretti podría dejar el banquillo celeste, en caso de no avanzar en la Leagues Cup. Situación que tiene sin cuidado al brasileño.

"Mi puesto siempre está en riesgo. El técnico siempre está interino, tengo 32 años de interino y no es algo que me preocupe. No seré el primero y tampoco el último. Algunos enemigos estarán contentos y otros amigos muy tristes", aseveró Ferretti, quien apuntó que lo que se pueda decir "no le afecta a sus jugadores".

Uriel Antuna quiere salir de la triste situación

Uriel Antuna sabe que se juegan todo este sábado ante el Atlanta United de la MLS y reafirmó su respaldo a sus compañeros y cuerpo técnico del Cruz Azul.

"Yo siempre confío en mis compañeros, en el cuerpo técnico, voy a estar a muerte. Nosotros solos nos metimos en esto y nosotros tenemos que salir. No nos gusta estar en esta situación. Queremos regresarle a la institución y afición lo que se merece", declaró el atacante mexicano.