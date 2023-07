Ricardo Ferretti afirma que en Cruz Azul “Soy técnico interino” y explicó la razón

Ricardo Ferretti, técnico de Cruz Azul, dijo que gracias a sus 32 años de trayectoria, la presión que se siente en esa profesión es algo natural.

Pero de igual forma y gracias a esa experiencia ha llegado a la conclusión que todos los directores técnicos: “Somos interinos”.

El Cruz Azul derrotó en serie de penales (5-4) al Atlanta United después de que en el tiempo regular se empató a un gol, logrando clasificar a la siguiente fase de la Leagues Cup.

Ante esto, el Tuca mencionó: “tengo 32 años en esto y hay personas que hacen su comentario, y tienen derecho. Muchas veces aciertan y otras veces fallan”.

La presión no es algo que le pese: “Siempre existe pero no puede paralizar. Hay presión en todos lados, con la esposa, en casa, con los niños, en el tránsito, y no puede ser algo importante en esta vida. En un principio, en los primeros diez años de mi profesión me hubiera preocupado, pero no ahora”.

Con todos los años trabajando en varios equipos, Ferretti llegó a la conclusión de que el puesto de director técnico: “es interino, este puesto es interino siempre y siempre lo será. No hay que preocuparse tanto”.

Y aceptó todas las críticas que le han llegado en los últimos meses: “Pero deben de ser con fundamento y creo que las críticas que se nos han hecho han sido con bases que hemos dado nosotros”.

'El Tuca' pidió tiempo, aunque sabe que es lo que menos tienen los técnicos: “Estamos en una etapa de transición, de muchas cosas, solo con tiempo, que es algo difícil que pedir como técnico, se va a dar. Hay que tener constancia, compromiso. Así que seguiré haciendo lo mío, mi trabajo y que los jugadores se brinden, den su mejor esfuerzo y logren los triunfos para dar la alegría que la gente tiene derecho de exigir”.

