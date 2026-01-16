Monterrey aplasta a Mazatlán; los Rayados golearon en el Estadio El Encanto

Los Rayados del Monterrey no tuvieron piedad y vapulearon (1-5) a Mazatlán, en el arranque de la Jornada 3 del torneo de Clausura 2026 de la Liga MX.

La victoria le permitió a los regios colocarse en el liderato de la tabla general de manera momentanea, mientras que los Cañoneros cayeron al sótano con tres derrotas en igual número de encuentros.

Los goles de Jesús "Tecatito" Corona (8'), Jorge "Corcho" Rodríguez (21'), Antonhy Martial (25'), Germán Berterame (56') e Iker Fimbres (66') le dieron los tres puntos a los dirigidos por el técnico español Doménec Torrent.

El tanto de Martial llegó después de que falló un tiro penal, mismo que fue detenido por Ricardo Rodriguez; la ventaja del francés fue que, en el rechace, el balón cayó a su colocación y lo mandó a las redes.

Pese a que Mazatlán anotó en el 85' gracias a Jordan Sierra, esto no evitó que los Cañoneros hilaran una tercera derrota consecutiva.

