Monterrey aplasta a Mazatlán; los Rayados golearon en el Estadio El Encanto

Liga MX: Mazatlán vs Monterrey - EN VIVO - Jornada 3 del Clausura 2026

Nicolás Larcamón rompe el silencio; revela detalles sobre las salidas de Nacho Rivero y Mateusz Bogusz

Ramón Juárez podrá estar con el América frente a Pachuca; Comisión Disciplinaria le quita la tarjeta roja

Richard Ledezma y Brian Gutiérrez no pueden jugar en la Selección Mexicana a pesar de su convocatoria

Los no tuvieron piedad y vapulearon (1-5) a Mazatlán, en el arranque de la Jornada 3 del torneo de Clausura 2026 de la Liga MX.

La victoria le permitió a los regios colocarse en el liderato de la tabla general de manera momentanea, mientras que los Cañoneros cayeron al sótano con tres derrotas en igual número de encuentros.

Los goles de Jesús "Tecatito" Corona (8'), Jorge "Corcho" Rodríguez (21'), Antonhy Martial (25'), Germán Berterame (56') e Iker Fimbres (66') le dieron los tres puntos a los dirigidos por el técnico español Doménec Torrent.

El tanto de Martial llegó después de que falló un tiro penal, mismo que fue detenido por Ricardo Rodriguez; la ventaja del francés fue que, en el rechace, el balón cayó a su colocación y lo mandó a las redes.

Pese a que Mazatlán anotó en el 85' gracias a Jordan Sierra, esto no evitó que los Cañoneros hilaran una tercera derrota consecutiva.

Rayados de Monterrey en festejo de gol, durante la Jornada 3 del Clausura 2026 ante Mazatlán - Foto: Imago7
Rayados de Monterrey en festejo de gol, durante la Jornada 3 del Clausura 2026 ante Mazatlán - Foto: Imago7

