¡Clásico Nacional en Semis! Con doblete de Licha Cervantes, Chivas despachó a Toluca en Cuartos

La noche de este domingo, Toluca recibió a las Chivas en el juego de Vuelta por los Cuartos de Final de la Liguilla del torneo Apertura 2025 de la Liga MX Femenil, donde se esperaba un duelo cargado de emociones y no decepcionaron, cuando menos no a los aficionados rojiblancos.

Y es que el conjunto de la Perla Tapatía se metió al Infierno para sacar el triunfo, despachar a las escarlatas y sellar el duelo de Semifinales entre Chivas y América. ¡Así es, Clásico Nacional!

Sin embargo, la gran figura de la ronda de Cuartos de Final fue la rojiblanca Alicia Cervantes, cuyo olfato goleador fue clave para que el chiverío alcanzara el triunfo y su boleto a la siguiente ronda.

En el juego de Ida, Licha ya había dado muestra de su talento para definir, al marcar los dos goles del equipo tapatío. En aquel juego. Chivas y Diablas terminaron sin nada para nadie con el marcador global de 2-2.

Por lo que la vuelta prometía un duelo a ganar a como diera a lugar. No obstante, Cervantes repitió la dosis: un doblete que enmudeció el Nemesio Diez y dejo a las pingas con las ilusiones rotas.

En el primer gol, Alicia Cervantes abrió el marcador después de un cabezazo dentro del área tras un pase aéreo de Viridiana Salazar.

¡Gool de Chivas! 'Súper' Licha desvía de cabeza y el esférico entra para el 0-1#EllasEnTUDN pic.twitter.com/pT3qzClKDz — TUDN MEX (@TUDNMEX) November 10, 2025

Para sellar el triunfo, Alicia Cervantes consiguió marcar otro gol tras un espectacular disparo de pierna derecha dentro del área que superó a la defensa escarlata, tras una asistencia de Caro Jaramillo.

De esta manera, las Semifinales de la Liga Femenil tendrá un Clásico Nacional, donde el orgullo estará en juego, luego de que las Águilas dejaran en el camino a las Rayadas.