Tigres golea a Xolos para amarrar su pase a semifinales del Apertura 2025

Tigres consiguió lo que parecía imposible, remontarle un 0-3 a los Xolos. El cuadro felino contó con el inmenso apoyo de su afición en el Estadio Universitario para sellar su pase a las semifinales del Apertura 2025 tras golear 5-0 al cuadro de Tijuana.

El equipo de Guido Pizarro arrancó con el pie en el acelerador, presionando, atacando y dominando a los fronterizos. Con 15 minutos en el marcador, Nicolás Ibáñez remató de cabeza para abrir el marcador y comenzar con la remontada.

Los felinos no dejaban respirar a los Xolos que fueron una versión totalmente distinta a la del juego de ida. Gilberto Mora no logró pesar en el encuentro, al igual que todos sus compañeros que pasaron una noche de terror.

Al minuto 28, Marco Antonio Ortiz marcó un penalti a favor de Tigres, luego de una falta de Domingo Blanco sobre Ángel Correa, decisión que ocasionó polémica. Juan Brunetta tomó el esférico y ejecutó de forma magistral desde el manchón para poner el segundo en el marcador.

El carnaval ofensivo de Tigres no llegó a prosperar de más por las atajadas de Antonio Rodríguez, pero el arquero de Xolos no pudo evitar el tercero del equipo local.

A cinco minutos del final (40'), Brunetta firmó su doblete tras un gran frentazo que venció a Rodríguez y que significó el 3-0, marcador con el cual los felinos ya estaban del otro lado.

Tijuana seguía extraviado en la segunda parte, no lograba hilar pases ni generar peligro en el área rival. Al 66', Pablo Ortiz derribó a Lainez en el área y le dio otro penalti a Tigres, el cual Ozziel Herrera no logró convertir tras la gran atajada de Antonio.

Herrera se sacó la espina al 74 cuando logró empujar el balón al fondo de la red y así amarrar el boleto para las semifinales. Ya en la recta final del juego (93') Juan Pablo Vigón completó la manita y el Volcán hizo erupción para festejar su pase a la antesala de la final.