Lejos de mostrar su mejor versión, los Tigres (4-1) cumplieron y pasaron por encima al Forge FC para avanzar a los octavos de final de la Concacaf Champions Cup con el apoyo de su gente.

Después del empate sin goles en el partido de ida, los dirigidos por Guido Pizarro estaban obligados a imponer su ley en el Volcán. Sus grandes figuras, Nahuel Guzmán, Ángel Correa o Juan Brunetta, no fueron los encargados de limpiar la pobre imagen presentada en Canadá, sino fue Rodrigo Aguirre, el nuevo refuerzo felino, el héroe de la noche.

Con un doblete (22' y 71'), el delantero uruguayo tuvo un debut de ensueño en Tigres.

En el día de su cumpleaños 40, el 'Patón' no pudo atajar el penal de Brian Wright (80'), pero la ilusión del conjunto canadiense duró unos escasos segundos, ya que en la siguiente jugada, Correa (81') soltó un disparo de larga distancia que ingresó por el ángulo inferior izquierdo que destruyó sus sueños. Joaquim (86') sentenció el partido con un remate dentro del área después de un exquisito tiro de esquina de Diego Lainez.

El equipo regiomontano tiene una deuda internacional pendiente con su afición, y aunque en primera ronda no se enfrentaron a un equipo contendiente al título, su boleto a octavos de final está sellado.

Ahora espera por el ganador de la serie entre Cincinnati FC y la Universidad O&M para conocer a su rival.