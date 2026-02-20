Más Información

América se reencuentra con el gol y aplasta al Puebla en el estadio Cuauhtémoc

Javier Aguirre “anuncia” serio problema para las Chivas

Kamila Sellier sufre cortada encima del ojo; sale herida de los Juegos Olímpicos de Invierno

David Faitelson y José Luis Chilavert protagonizan fuerte pleito; se pelean en redes sociales

Liga MX: Pachuca viene de atrás y vence a Tigres en el Volcán con IMPRESIONANTE gol de Kenedy

Esta noche frente al Puebla, América anotó más goles que todos los que llevaba en los seis partidos anteriores. Las Águilas golearon 0-4 a La Franja en el estadio Cuauhtémoc.

Con estreno goleador del brasileño Raphael Veiga, los azulcrema consiguieron su primera victoria como visitantes y dejaron atrás la dolorosa caída en el Clásico Nacional contra las Chivas.

André Jardine hizo algunos ajustes, volvió a intentar con Isaías Violante por la banda derecha; Veiga y Aarón Mejía tuvieron su primera titularidad... todo le salió.

Veiga, con un remate de cabeza al minuto 43, abrió el marcador en la Angelópolis y también comenzó su cuota goleadora como jugador de las Águilas.

Los de Coapa controlaron las acciones y de a poco desarmaron a los locales. Isaías Violante, en una buena acción individual, puso el 0-2 para las Águilas.

El chileno Víctor Dávila (78') y Raúl "La Pantera" Zúñiga (87') entraron de cambio para la segunda mitad y ambos colaboraron con su gol para el abultado triunfo de los capitalinos.

América comienza a recobrar la memoria, pero aún vive un momento de altibajos. La siguiente semana se mide a los Tigres en el estadio Ciudad de los Deportes. Partido que supone mayor exigencia.

¿Cómo quedó el América?

