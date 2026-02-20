América se reencuentra con el gol y aplasta al Puebla en el estadio Cuauhtémoc

Esta noche frente al Puebla, América anotó más goles que todos los que llevaba en los seis partidos anteriores. Las Águilas golearon 0-4 a La Franja en el estadio Cuauhtémoc.

Con estreno goleador del brasileño Raphael Veiga, los azulcrema consiguieron su primera victoria como visitantes y dejaron atrás la dolorosa caída en el Clásico Nacional contra las Chivas.

André Jardine hizo algunos ajustes, volvió a intentar con Isaías Violante por la banda derecha; Veiga y Aarón Mejía tuvieron su primera titularidad... todo le salió.

Lee también Fidalgo realizó el cambio de federación sin tener asegurada su llamado con México

Veiga, con un remate de cabeza al minuto 43, abrió el marcador en la Angelópolis y también comenzó su cuota goleadora como jugador de las Águilas.

Los de Coapa controlaron las acciones y de a poco desarmaron a los locales. Isaías Violante, en una buena acción individual, puso el 0-2 para las Águilas.

El chileno Víctor Dávila (78') y Raúl "La Pantera" Zúñiga (87') entraron de cambio para la segunda mitad y ambos colaboraron con su gol para el abultado triunfo de los capitalinos.

América comienza a recobrar la memoria, pero aún vive un momento de altibajos. La siguiente semana se mide a los Tigres en el estadio Ciudad de los Deportes. Partido que supone mayor exigencia.

Lee también Javier Aguirre “anuncia” serio problema para las Chivas

¿Cómo quedó el América?