Resultado: Pachuca vence al Necaxa y se acerca a los primeros lugares

Pachuca recuperó la memoria y después de la sorpresiva derrota contra los Cañoneros en Mazatlán, firmó una nueva victoria al vencer 2-1 al Necaxa en el partido correspondiente a la jornada 9 del torneo Clausura 2026 con goles de Alexei Domínguez, Oussama Idrissi y Javier Ruiz.

Los dirigidos por Esteban Solari necesitaban una victoria que les regrese la confianza y no sólo lo lograron, sino que la quinta conquista del torneo los llevó a ubicarse dentro de los primeros cuatro lugares de la tabla de posiciones, a falta de que termine la jornada.

Pachuca dominó todo el partido y el triunfo fue un premio a la perseverancia.

Al minuto 14, después de una gran jugada colectiva, el canterano hidalguense Alexei Domínguez logró vencer a tres rivales dentro del área con un disparo raso que ingresó por el primer poste, imposible de atajar para Ezequiel Unsain. Los Tuzos no descansaron y volvieron a penetrar por el costado izquierdo; Brian García encontró a Oussama Idrissi con un trazo a profundidad y el marroquí dio una nueva muestra de su talento para vencer al portero y anotar el segundo gol de la noche.

Los Rayos se acercaron en el marcador con gol de Javier Ruiz en el minuto 53; sin embargo, sus esfuerzos por empatar el partido fueron sin sentido.

Así, Pachuca llegó a cinco victorias, dos empates y dos derrotas. Con 17 puntos, se asoma a los primeros puestos y busca cerrar la segunda mitad del torneo de la mejor manera. En cambio, los Rayos se encuentran en el lugar 12 con nueve unidades y lejos de la zona de clasificación.