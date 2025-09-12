Necaxa y Juárez empatan sin mayores emociones; reparten puntos en la octava fecha del Apertura 2025

Sin mayores emociones, los "Rayos" de Necaxa y los "Bravos" de Juárez empataron en el Estadio Victoria de Aguascalientes.

Un soltario gol del futbolista colombiano, Óscar Estupiñán, abrió el marcador para los "Bravos" en el minuto tres del juego. Eso sucedió en el minuto tres, encendiendo a los pocos aficionados de Juárez que se encontraban en el recinto.

Fue hasta que se acercaba el final del partido que el argentino Tomás Badaloni rescató el empate para los "Rayos", permitiendo que repartieran puntos.

En la próxima fecha, Necaxa se enfrentará a "La Franja" de Puebla; mientras que Juárez visitará a "La Máquina" de Cruz Azul.