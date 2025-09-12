Más Información

Necaxa y Juárez empatan sin mayores emociones; reparten puntos en la octava fecha del Apertura 2025

Necaxa y Juárez empatan sin mayores emociones; reparten puntos en la octava fecha del Apertura 2025

VIDEO: Pesaje del Canelo Álvarez y Terence Crawford termina en conato de bronca en las gradas

VIDEO: Pesaje del Canelo Álvarez y Terence Crawford termina en conato de bronca en las gradas

El Clásico América vs Chivas será a la misma hora de la pelea del Canelo Álvarez; estos son sus horarios

El Clásico América vs Chivas será a la misma hora de la pelea del Canelo Álvarez; estos son sus horarios

Liga MX: Mazatlán vs Pumas EN VIVO - Jornada 8 del Apertura 2025

Liga MX: Mazatlán vs Pumas EN VIVO - Jornada 8 del Apertura 2025

Canelo Álvarez y Terence Crawford vencen a la báscula; así se vivió la ceremonia de pesaje

Canelo Álvarez y Terence Crawford vencen a la báscula; así se vivió la ceremonia de pesaje

Sin mayores emociones, los "Rayos" de Necaxa y los "Bravos" de Juárez empataron en el.

Un soltario gol del futbolista colombiano, Óscar Estupiñán, abrió el marcador para los "Bravos" en el minuto tres del juego. Eso sucedió en el minuto tres, encendiendo a los pocos aficionados de Juárez que se encontraban en el recinto.

Fue hasta que se acercaba el final del partido que el argentino Tomás Badaloni rescató el empate para los "Rayos", permitiendo que repartieran puntos.

En la próxima fecha, Necaxa se enfrentará a "La Franja" de Puebla; mientras que Juárez visitará a "La Máquina" de Cruz Azul.

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios