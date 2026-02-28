MXM
VIDEOS
PODCAST
NEWSLETTERS
JUEGOS
CONSULTAS
×
Secciones
El Universal
Nuestros Sitios
Multimedia
Servicios
Club El Universal
Descubre y Compra
Aviso Oportuno
Empleos
[Publicidad]
[Publicidad]
Resultado Liga MX: América vs Tigres Jornada 8 del Clausura 2026
Universal Deportes
| 28/02/2026 |
23:59 |
Actualizada
28/02/2026 23:59
Sebastián García Méndez
Ver perfil
[Publicidad]
Más Información
Cristina Bucsa sorprende a Paolini y se cita con Magdalena Frech en la Final del Mérida WTA 500
Tigres exhibe y golea al América en el estadio Ciudad de los Deportes
Brandon Moreno y una noche amarga al caer ante Kavanagh en UFC México
Alexander Zverev y Marcelo Melo se coronan como campeones en dobles del Abierto Mexicano de Tenis
Noticias según tus intereses
TEMAS RELACIONADOS
club america
Liga MX
Águilas del América
tigres
Clausura 2026
[Publicidad]