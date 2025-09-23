Más Información

Resultado: Pumas pierde ante Juárez en la antesala del Clásico Capitalino contra América

Resultado: Pumas pierde ante Juárez en la antesala del Clásico Capitalino contra América

Resultado: James Rodríguez anota y asiste en el empate de León y Mazatlán

Resultado: James Rodríguez anota y asiste en el empate de León y Mazatlán

Afición de Chivas se burla de Fernando Gago con LOS MEJORES MEMES tras vencer al Necaxa

Afición de Chivas se burla de Fernando Gago con LOS MEJORES MEMES tras vencer al Necaxa

Resultado: Chivas se vengó de Fernando Gago con triunfo sobre el Necaxa

Resultado: Chivas se vengó de Fernando Gago con triunfo sobre el Necaxa

Resultado: Puebla deja ir la victoria y divide puntos con Pachuca en el arranque de la jornada 10 del Apertura 2025

Resultado: Puebla deja ir la victoria y divide puntos con Pachuca en el arranque de la jornada 10 del Apertura 2025

Después de ser criticado por ausentarse en la goleada que sufrió León contra Tijuana, calló bocas con gol y asistencia en la jornada 10 del torneo Apertura 2025; sin embargo, la actuación sobresaliente del colombiano no fue suficiente para vencer al Mazatlán (2-2), que rescató un empate como visitante.

Antes de que termine el primer tiempo, el exfutbolista del Real Madrid anotó su segundo gol (45+2') del torneo por la vía del penal, de la misma forma que lo hizo contra Chivas y, por si fuera poco, asistió a Ismael Díaz (45+5') para el 2-0, que parecía letal para los Cañoneros.

Sin embargo, en la segunda parte, el uruguayo Anderson Duarte no se quedó atrás y amargó la noche del colombiano con un doblete. Al minuto 61 anotó de cabeza y cuatro minutos más tarde, con confirmación del VAR, logró empatar el partido.

La Fiera no logró hacer pesar su localía y estiró su racha a tres partidos consecutivos sin poder ganar.

Por su parte, el Mazatlán ya arrastra ocho juegos sin conocer la victoria en Liga MX y así se mantiene, una jornada más, en el fondo de la tabla de posiciones.

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS