Resultado: El Atlético de San Luis consigue agónico triunfo sobre León en la jornada 1 del Apertura 2025

La jornada 1 del torneo Apertura 2025 llegó a su fin (al menos hasta que Chivas y Tigres cumplan con su partido pendiente) con el agónico triunfo del Atlético de San Luis sobre el León (1-0).

Después del escándalo que dejó al León fuera del Mundial de Clubes, la Fiera esperaba empezar el torneo con tres puntos frente a su afición. Sin embargo, el equipo dirigido por Eduardo Berizzo no pudo regalarle una alegría al público esmeralda.

El León no sumó refuerzos hasta ahora para encarar el Apertura 2025, pero sí sufrió la baja de Jhonder Cádiz, quien fue presentado como jugador del otro equipo de Grupo Pachuca, los Tuzos, con gol y asistencia. La ausencia del venezolano la resintió el conjunto local, que no encontró la forma de hacerle daño a los potosinos. En el segundo tiempo, el colombiano James Rodríguez entró al campo de juego y exhibió la 'Jamesdependencia' que vive León. Cuando el exfutbolista del Real Madrid entró a la cancha, la Fiera mostró su mejor versión, aunque no le alcanzó para doblegar al San Luis.

Por el otro lado, los potosinos presentaron un equipo renovado, con Guillermo Abascal como nuevo director técnico y jugadores como Juan Pedro Ramírez, Carlos Rodas, Joao Pedro, Jahaziel Marchand y Javier Suárez. Sobre el final del primer tiempo, el VAR les anuló el que hubiera significado la primera victoria como visitante en el torneo, pero al final del partido encontraron "justicia divina" con un gol agónico de Rodrigo Dourado.