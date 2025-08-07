MXM
Resultado: Cruz Azul vs Colorado Rapids; así se despidió La Máquina de la Leagues Cup
Universal Deportes
| 07/08/2025 |
22:09 |
Actualizada
07/08/2025 22:09
Sebastián García Méndez
