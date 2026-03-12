Tigres es humillado por el Cincinnati FC en la Concacaf Champions Cup

El FC Cincinnati goleó este jueves 3-0 a Tigres en la ida de los Octavos de Final de la Copa de Campeones de la Concacaf, una derrota que pudo ser aún más abultada para la escuadra mexicana.

El togolés Kevin Denkey anotó un doblete en los minutos 6 y 83 y el estadounidense Tom Barlow festejó también para los locales en el 53.

Tigres necesitará de una enorme remontada en el juego de vuelta que hospedará ante su público el 19 de marzo.

Cincinnati saltó al césped del estadio TQL con ganas de revancha por la eliminación sufrida ante los felinos en esta misma eliminatoria el año pasado.

Aún así fueron los visitantes los que le entregaron el primer gol en bandejar, en un clamoroso error del arquero argentino Nahuel Guzmán.

Tratando de sacar el balón controlado, el veterano arquero dio un pase a los pies del venezolano Eder Echenique, que se lo entregó a Denkey para que convirtiera.

Tigres tuvo sus mejores ocasiones para igualar poco antes del descanso, con un remate del argentino Juan Brunneta contra el cuerpo del portero Roman Celentano y un disparo al poste de Vladimir Loroña tras pase del uruguayo Rodrigo Aguirre.

Pero el que volvió a golpear fue Cincinnati en una acción que comenzó en el área azteca, donde Aguirre demandó un penalti.

La jugada continuó con una transición vertiginosa en la que Barlow definió frente a Guzmán.

El mexicano Diego Lainez y el argentino Ángel Correa, los mayores talentos de Tigres, no lograron destapar la defensa estadounidense.

Los estadounidenses, en cambio, explotaron los espacios a la espalda mexicana y, tras un disparo al travesaño de Pavel Bucha, llegó el tercer gol, obra de Denkey en otro fulminante contragolpe.