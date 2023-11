Reportero comete tremendo oso con el Tano Ortiz, cuestiona marcador erróneo y culpa a la app de la Liga MX

Los Rayados del Monterrey visitaron al Pachuca y se llevaron la victoria 0-2 del Estadio Hidalgo el sábado por la noche, junto a tres importantes puntos que metieron al equipo regio a la Liguilla, a falta de una jornada por disputarse en el Apertura 2023.

Pero tras el partido, la conferencia de prensa de Fernando Ortiz, técnico de Rayados, tuvo un particular momento cuando un reportero le cuestionó al Tano el marcador 1-1 y del que se basó, según explicó en la pregunta, en la aplicación de la Liga MX.

"¿Qué tanto le ocupa haber dejado ir dos puntos, porque al final quizá no pueda modificar mucho esto en la tabla de posiciones, pero sí anímicamente a los jugadores les pueda funcionar y sobre todo, para tener un rival más a modo en la Liguilla y le deseo éxito en el partido final y sobre todo en la Liguilla profesor, gracias", fue el cuestionamiento, a lo que Ortiz no dudó en responder: "Sí, buenas noche, no entendí qué dos puntos dejamos".

De inmediato el reportero dijo: ¿Empataron 1-1 no, profesor? y Ortiz volvió a cuestionar: "¿Contra quién?

La cosa no acabó ahí, 'Tano' optó por darle la información correcta al reportero: "No, bueno, yo te informo", cuando el reportero volvió a interrumpir para dar la explicación del por qué se equivocó: "Perdón, en la aplicación me aparece 1-1, le ofrezco una disculpa".

El video de este momento en la conferencia se ha hecho viral y se ha llenado de críticas hacia el responsable de la pregunta con datos incorrectos.