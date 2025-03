Regina Martínez, la histórica esquiadora mexicana que anhela llegar a los Juegos Olímpicos de invierno

Con la mirada borrosa y el cansancio acumulado durante una ardua prueba, Regina Martínez cruzó la meta del Campeonato Mundial Nórdico en Trondheim, Noruega, para escribir un momento dorado en el deporte mexicano.

Con tiempo de 27:48.7 minutos, logró una histórica plaza olímpica en el esquí cross country, en la distancia de 7.5 kilómetros, lo que —además de permitirle cumplir una meta al quedar dentro de las mejores 23 del planeta— la tiene cerca de ser la primera mujer mexicana en participar en su disciplina en unos Juegos Olímpicos de Invierno.

Un sueño por el que trabajó incansablemente la oriunda de la Ciudad de México, quien compartió las emociones que cruzaron por su mente y corazón al verse muy cerca de Milano-Cortina 2026.

Experimentó momentos de rechazo, por su edad. (14/03/2025) Foto: Especial

“Todavía sigo procesando todo lo que ha pasado en estos días; las emociones y el latir fuerte de mi corazón, continúan. Por primera vez en la historia, México obtuvo una plaza femenil para los Juegos Olímpicos en el esquí de fondo. Es un sueño cumplido, ya que trabajé años por este momento”, dijo, en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes.

Martínez, quien combina su amor por el deporte con la profesión de médica en Estados Unidos, recordó la forma en que inició y fue rechazada por algunos entrenadores en Minnesota, ya que —por su edad (32 años) y falta de conocimiento— la consideraron una pérdida de tiempo.

“Llegar no ha sido fácil, es un deporte muy caro y hubo muchos momentos de rechazo. En la primera etapa, muchos se negaron a entrenarme, quizá por venir de México, un lugar en el que no hay nieve, o incluso por mi edad. Tomé inspiración en lo hecho por Germán Madrazo, al verlo cruzar la meta en Pyeongchang 2018, y allí me di cuenta de que los mexicanos podemos hacer todo”, mencionó.