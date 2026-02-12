Red Bull del Cerro al Barrio hizo historia en Valle de Bravo

A lo largo de tres días, 10 riders estuvieron en Valle de Bravo para formar parte del bootcamp para el evento de Red Bull del Cerro al Barrio, con el fin de ganar uno de los dos comodines para ir a Valparaíso (Chile) y Génova (Italia).

Los riders mexicanos Kaito Miguel Roldán Fragoso, Damián Hernández Maciel, Joshua “Toti” Hernández Hope, Abihu Hernández Espinoza, Alfredo “Fredy” Ruiz Hernández, Dali Alonso García, Javier Hernández, Jesús Francisco Solaiza Ocaña, el rider español Guillermo Tovar y el rider chileno Martin Francisco Guzman Rettig, fueron los 10 atletas que buscaron una de las dos wildcards.

Ante la atenta mirada de Tomáš Slavík-atleta de Red Bull y referente del downhill urbano-y de Javier “Fósforo” García Gómez-encargado del diseño de rutas-,los participantes fueron calificados por su desempeño durante los tres días de competencia bajo los siguientes rubros: evaluación técnica (20 puntos), downhill urbano y moto GP (60 puntos) y simulaciones de obstáculos (20 puntos).

Tomas Slavik en las calles de Valle de Bravo / Foto: Red Bull Content Pool

Luego de unas cuantas caídas, nerviosismo y grandes esfuerzos físicos, se dieron a conocer a los mejores tres riders del campamento. Los primeros dos lugares fueron los ganadores del comodín para los eventos en Chile e Italia respectivamente.

El primer lugar se lo llevó Joshua “Toti” Hernández Hope, quien eligió representa a México en Red Bull Valparaíso Cerro Abajo (Chile). Kaito Miguel Roldán Fragoso terminó segundo y será el encargado de competir en Red Bull Génova Cerro Abajo (Italia). En tercero apareció Jesús Francisco Solaiza Ocaña.

Esta histórica edición del bootcamp de Red Bull del Cerro al Barrio permitió mostrar que en el país existe gran talento para downhill urbano y el freeride, esto con el fin de ir construyendo el futuro de este deporte en territorio nacional.